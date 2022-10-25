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Сегодня, 05:32

«Сент-Луис» крупно уступил «Виннипегу» и потерпел первое поражение в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Виннипегу» со счетом 0:4.

Отличились Марк Шайфли, Сэм Ганье, Морган Баррон и Коул Перфетти. Форварды «блюзменов» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев завершили встречу с показателем полезности «-1», Павел Бучневич пропускал игру из-за травмы.

«Сент-Луис» потерпел первое поражение в сезоне и с 6 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Виннипег» с 6 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Шайфли — 4 (Моррисси, Эпплтон), 30:30 — 1:0. Ганье — 3 (Коннор, Моррисси), 50:38 — 2:0. Бэррон — 1 (Лаури, Пионк), 53:43 — 3:0. Перфетти — 2 (п.в., Уилер, Диллон), 58:26 — 4:0.

Вратари: Хеллибак — Грайсс (57:57 — 58:26).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 44 (13+9+22) — 25 (13+5+7).

Наши: — - Барбашев (15.40/1/-1), Тарасенко (15.04/3/-1), Торопченко (11.47/0/0).

25 октября. Виннипег. Canada Life Centre. 13936 зрителей.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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2 Каролина 6 4 2 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Рейнджерс 6 3 3 7
6 Нью-Джерси 6 3 3 6
7 Коламбус 7 3 4 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
4 Детройт 5 3 2 8
5 Оттава 6 4 2 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 6 4 2 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 4 3 1 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Нэшвилл 7 2 5 5
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 7 5 2 10
2 Калгари 5 4 1 8
3 Эдмонтон 6 3 3 6
4 Сиэтл 7 2 5 6
5 Лос-Анджелес 7 3 4 6
6 Сан-Хосе 8 2 6 4
7 Анахайм 6 1 5 3
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Нью-Джерси – Вашингтон
 3 : 6
25.10 02:00
Оттава – Даллас
 4 : 2
25.10 03:00
Виннипег – Сент-Луис
 4 : 0
25.10 03:00
Эдмонтон – Питтсбург
 6 : 3
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Вегас – Торонто
 3 : 1
25.10 05:30
Ванкувер – Каролина
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И О
Артемий Панарин

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Рейнджерс

 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 6 11
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
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