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Сегодня, 23:00

«Эдмонтон» и «Сан-Хосе» снова обсуждали возможный обмен Эрика Карлссона

Иван Шитик
Корреспондент
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«Эдмонтон» проявляет интерес к защитнику «Сан-Хосе» Эрику Карлссону, сообщает журналист Давид Паньотта. Команды вновь обсуждали возможную сделку.

Контракт 32-летнего хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Акулы» готовы оставить в свой платежной ведомости часть зарплаты шведа, но хотят получить за игрока минимум два выбора в первом раунде драфта, а также молодых игроков.

В нынешнем сезоне Карлссон набрал 70 (17+53) очков в 53 матчах регулярного чемпионата.

Эрик Карлссон
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Питтсбург 51 26 25 61
5 Вашингтон 53 27 26 60
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 51 26 25 56
6 Детройт 51 23 28 54
7 Оттава 51 24 27 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 53 30 23 65
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 53 25 28 60
6 Ванкувер 53 21 32 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
Результаты / календарь
28.01
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17.02
11.02 03:00
Коламбус – Торонто
 0 : 3
11.02 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 6 : 3
11.02 04:30
Чикаго – Аризона
 4 : 3 ОТ
11.02 06:00
Анахайм – Питтсбург
 3 : 6
11.02 20:00
Детройт – Ванкувер
 5 : 2
11.02 20:30
Баффало – Калгари
 2 : 7
11.02 20:30
Монреаль – Айлендерс
- : -
11.02 20:30
Оттава – Эдмонтон
 3 : 6
11.02 20:30
Филадельфия – Нэшвилл
 - : -
11.02 21:00
Даллас – Тампа-Бэй
 - : -
11.02 23:30
Бостон – Вашингтон
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 94
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

51 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 21 2.26
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