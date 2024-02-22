«Бостон» в овертайме победил «Эдмонтон», Макдэвид сделал две голевые передачи

«Бостон» на выезде победил «Эдмонтон» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

У гостей три голевые передачи отдал защитник Мейсон Лорей. По 2 (1+1) очка набрали Давид Пастрняк, Джейк Дебраск и Чарльз Макэвой, который забросил шайбу в овертайме. У «Эдмонтона» по две голевые передачи сделали Коннор Макдэвид и Коди Сиси.

«Бостон» одержал вторую победу подряд. «Брюинз» с 79 очками лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.

«Эдмонтон» с 68 очками — на 6-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Бостон» — 5:6 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)

Голы: Гики — 10 (бол., Лорей, Койл), 2:34 — 0:1. Фогеле — 12 (Макдэвид), 11:40 — 1:1. Маршан — 26 (Хейнен, Лорей), 20:25 — 1:2. Фредерик — 16 (Боквист, Макэвой), 24:40 — 1:3. Дебраск — 13 (Пастрняк, Уотерспун), 33:57 — 1:4. Фогеле — 13 (Хаймэн, Кулак), 35:27 — 2:4. Янмарк — 3 (Сиси), 46:14 — 3:4. Перри — 7 (Нерс, Сиси), 47:24 — 4:4. Пастрняк — 36 (Лорей), 52:41 — 4:5. Хаймэн — 35 (Экхольм, Макдэвид), 53:23 — 5:5. Макэвой — 9, 63:10 — 5:6.

Вратари: Скиннер — Суэймен.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 44 (12+10+19+3) — 35 (14+9+10+2).

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22 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».