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Джоэль Кенневиль: «Флориде» нужно было несколько сэйвов»

28 ноября 2019, 10:10
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Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневиль прокомментировал поражение от «Вашингтона» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Мы сделали много хороших вещей сегодня, — цитирует главного тренера «Флориды» официальный сайт «Вашингтона». —  Мы хорошо сыграли с нашей точки зрения, нам просто нужно было несколько сэйвов, чтобы победить в такой встрече. Продолжали возвращаться в игру, делали много хороших вещей, так что это тяжелое поражение.

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