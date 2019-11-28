Джоэль Кенневиль: «Флориде» нужно было несколько сэйвов»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневиль прокомментировал поражение от «Вашингтона» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Мы сделали много хороших вещей сегодня, — цитирует главного тренера «Флориды» официальный сайт «Вашингтона». — Мы хорошо сыграли с нашей точки зрения, нам просто нужно было несколько сэйвов, чтобы победить в такой встрече. Продолжали возвращаться в игру, делали много хороших вещей, так что это тяжелое поражение.

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