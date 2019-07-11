Джо Павелски: "Трудно было уйти из "Сан-Хосе"

Нападающий Джо Павелски рассказал об уходе из "Сан-Хосе"​. 35-летний хоккеист на протяжении 13 сезонов выступал за "Акул", а после окончания контракта этим летом, подписал соглашение с "Далласом".

– У меня есть только хорошие слова о "Сан-Хосе", – цитирует NBC Sports Павелски. – То, как ребята обращались со мной, одноклубниками. Трудно было уйти. Если вы остаетесь где-то на 13 лет, то сложно не привязываться к этому. У меня в команде были потрясающие дружеские отношения. Спасибо фанатам и всем, кто был вовлечен в жизнь клуба, помог превратить меня в игрока и человека, которым я стал. Эти решения никогда не бывают легкими.

Всего в НХЛ Павелски провел 963 матча и набрал 761 (355+406) очко, в плей-офф на его счету 100 (48+52) очков в 134 играх.