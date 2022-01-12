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«Джино, ты сумасшедший?!» Официальный Twitter «Питтсбурга» отреагировал на дубль Малкина

Официальный Twitter «Питтсбурга» отреагировал на дубль Малкина в его первом матче в сезоне
08:20
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Пресс-служба «Питтсбурга» прокомментировала дубль нападающего Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

«Джино, ты сумасшедший?! Два гола в дебютной игре в сезоне?» — говорится в публикации на официальной странице «Питтсбурга» в Twitter.

Встреча с «Анахаймом» стала первой для 35-летнего россиянина первой в нынешнем сезоне. Напомним, что 4 июня он перенес операцию на колене и перед стартом сезона был помещен в долгосрочный список травмированных.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/penguins/status/1481124297183838209

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Карен Саркисян все материалы автора
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