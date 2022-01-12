«Джино, ты сумасшедший?!» Официальный Twitter «Питтсбурга» отреагировал на дубль Малкина

Пресс-служба «Питтсбурга» прокомментировала дубль нападающего Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

«Джино, ты сумасшедший?! Два гола в дебютной игре в сезоне?» — говорится в публикации на официальной странице «Питтсбурга» в Twitter.

Geno, ARE YOU CRAZY?!



Two goals in your season debut? ? pic.twitter.com/x4VipyBXsq — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 12, 2022

Встреча с «Анахаймом» стала первой для 35-летнего россиянина первой в нынешнем сезоне. Напомним, что 4 июня он перенес операцию на колене и перед стартом сезона был помещен в долгосрочный список травмированных.