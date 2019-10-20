Форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз — о матче с «Ванкувером» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Его дебютный гол в НХЛ стал победным для команды. Хоккеист также впервые играл против своего родного брата — защитника «Ванкувера» Куинна Хьюза.

— Было потрясающе, — цитирует Хьюза официальный сайт лиги. — Впервые забить в НХЛ — это ужасно увлекательно. Когда я увидел шайбу в сетке, то стал просто выкрикивать какие-то случайные слова. Было много эмоций... Уэйн Симмондс потом сказал мне на скамейке: «С этим ничто не сравнится». Это невероятное чувство, и я надеюсь, что мне удастся забить еще парочку раз.

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