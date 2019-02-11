Дэвид Куинн: "Покажусь идиотом, но я считаю, что "Рейнджерс" хорошо защищался"

Главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн считает, что его команда хорошо оборонялась в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (4:1). При этом вратарю "Рейнджерс" Александру Георгиеву пришлось отразить 55 бросков.

– Думаю, что Георгиев с самого начала прочувствовал игру, – цитирует официальный сайт НХЛ Куинна. – К сожалению, мы позволили это сделать во время первого большинства "Торонто", когда они очень много бросали.

Прозвучит безумно, но я думаю, что на самом деле мы защищались хорошо в этом матче. Вы, конечно, посмотрите на число бросков, и я почувствую себя полным идиотом, который говорит о хорошей обороне. Но я так на самом деле думаю. У "Торонто" очень опасная команда, там невероятно талантливые ребята, которые способны на многое. Но мы отлично поработали перед воротами.