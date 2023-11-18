«Детройт» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Встреча прошла в Швеции.

У «Ред Уингз» голами отметились Даниэль Спронг и Лукас Рэймонд. В составе «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Тайлер Бертуцци, Вильям Нюландер и Джон Таварес.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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