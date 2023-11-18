«Детройт» проиграл «Торонто» в Стокгольме
«Торонто» одержал волевую победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Встреча прошла в столице Швеции, Стокгольме.
В середине второго периода нападающие «Ред Уингз» Даниэль Спронг и Лукас Рэймонд отметились заброшенными шайбами. В третьем периоде «Мэйпл Ливз» вырвали победу благодаря голам Тайлера Бертуцци, Вильяма Нюландера и Джона Тавареса.
«Торонто» набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 5-й строчке — 19 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Торонто» — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Голы: Спронг — 5 (буллит), 32:52 — 1:0. Раймонд — 7 (Чиаро, Дебринкэт), 34:44 — 2:0. Бертуцци — 4 (Нюландер, Таварес), 43:50 — 2:1. Нюландер — 11 (бол., Марнер, Таварес), 53:03 — 2:2. Таварес — 7 (Бертуцци, Нюландер), 54:27 — 2:3.
Вратари: Лион (58:28) — Самсонов.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 29 (7+12+10) — 29 (5+9+15).
Наши: Костин (9.59/2/0) — -.
17 ноября. Стокгольм. Avicii Arena.
|Столичный дивизион
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|1
|Рейнджерс
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|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
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|3
|Каролина
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|Нью-Джерси
|15
|8
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|16
|8
|8
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|6
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|8
|7
|16
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|5
|11
|15
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|В
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|12
|3
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|2
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|10
|6
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|9
|7
|20
|4
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|8
|9
|19
|5
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|17
|7
|10
|18
|6
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|7
|10
|16
|7
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|16
|7
|9
|15
|8
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|14
|7
|7
|14
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|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Аризона
|16
|8
|8
|18
|5
|Сент-Луис
|15
|8
|7
|17
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|27
|2
|Ванкувер
|17
|12
|5
|25
|3
|Лос-Анджелес
|15
|9
|6
|21
|4
|Анахайм
|16
|9
|7
|18
|5
|Сиэтл
|18
|6
|12
|16
|6
|Калгари
|16
|6
|10
|14
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|18.11
|04:00
|
Виннипег – Баффало
|- : -
|18.11
|06:00
|
Анахайм – Флорида
|- : -
|18.11
|19:00
|
Оттава – Миннесота
|- : -
|18.11
|21:00
|
Филадельфия – Вегас
|- : -
|18.11
|22:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|17
|27
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|17
|27
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|17
|27
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|17
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|16
|13
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|16
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Чарли Линдгрен
Вашингтон
|4
|1.76