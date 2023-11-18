«Детройт» проиграл «Торонто» в Стокгольме

«Торонто» одержал волевую победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Встреча прошла в столице Швеции, Стокгольме.

В середине второго периода нападающие «Ред Уингз» Даниэль Спронг и Лукас Рэймонд отметились заброшенными шайбами. В третьем периоде «Мэйпл Ливз» вырвали победу благодаря голам Тайлера Бертуцци, Вильяма Нюландера и Джона Тавареса.

«Торонто» набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 5-й строчке — 19 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Голы: Спронг — 5 (буллит), 32:52 — 1:0. Раймонд — 7 (Чиаро, Дебринкэт), 34:44 — 2:0. Бертуцци — 4 (Нюландер, Таварес), 43:50 — 2:1. Нюландер — 11 (бол., Марнер, Таварес), 53:03 — 2:2. Таварес — 7 (Бертуцци, Нюландер), 54:27 — 2:3.

Вратари: Лион (58:28) — Самсонов.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 29 (7+12+10) — 29 (5+9+15).

Наши: Костин (9.59/2/0) — -.

17 ноября. Стокгольм. Avicii Arena.