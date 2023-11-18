Чибриков забросил третью шайбу за фарм-клуб «Виннипега»

«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграла «Бельвиль» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Виннипега» форвард Никита Чибриков забросил шайбу и стал третьей звездой матча. У форварда Егора Соколова из фарм-клуба «Оттавы» результативная передача.

В текущем сезоне 20-летний Чибриков провел 11 матчей в АХЛ, в которых набрал 12 (3+9) очков. У 23-летнего Соколова 9 (3+6) очков в 13 играх.