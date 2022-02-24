Гурьянов забросил 7-ю шайбу в сезоне

«Даллас» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 14-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Денис Гурьянов. Для него эта шайба стала седьмой в этом сезоне.

Также на счету 24-летнего россиянина 15 голевых передач в этом регулярном чемпионате НХЛ.