«Рейнджерс» — «Каролина»: видеообзор матча

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Каролину» — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей в составе победителей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте