«Даллас» на выезде разгромил «Детройт»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Детройт» со счетом 6:1.

В составе «Старз» 4 (1+3) очка набрал Роопе Хинтц, Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Даллас» со 104 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Детройт» с 80 очками — на 12-й строчке Востока.