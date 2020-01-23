Дарюс Каспарайтис: «Овечкин может догнать и обогнать Гретцки»

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис в интервью «СЭ» заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Самая горячая новость — два хет-трика подряд Александра Овечкина и его вхождение в десятку лучших снайперов в истории НХЛ. Удивляет ли такая вечная молодость Ови, и считаете ли возможным, чтобы он побил голевой рекорд Уэйна Гретцки?

— Думаю, если он будет так продолжать, то может догнать и обогнать Гретцки. Саша во всех 15 сезонах в НХЛ забивал минимум по 30 голов, чаще — по 40 и 50. Никакой тенденции к снижению результативности у него нет, и надеюсь, что он этот рекорд побьет. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Дарюса Каспарайтиса — здесь.