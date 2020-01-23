Дарюс Каспарайтис: «Овечкин может догнать и обогнать Гретцки»
Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис в интервью «СЭ» заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
— Самая горячая новость — два хет-трика подряд Александра Овечкина и его вхождение в десятку лучших снайперов в истории НХЛ. Удивляет ли такая вечная молодость Ови, и считаете ли возможным, чтобы он побил голевой рекорд Уэйна Гретцки?
— Думаю, если он будет так продолжать, то может догнать и обогнать Гретцки. Саша во всех 15 сезонах в НХЛ забивал минимум по 30 голов, чаще — по 40 и 50. Никакой тенденции к снижению результативности у него нет, и надеюсь, что он этот рекорд побьет. (Игорь Рабинер)
Полностью интервью Дарюса Каспарайтиса — здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/mnenie-olimpiyskogo-chempionata-daryusa-kasparaytisa-ob-ovechkine-panarine-i-matche-zvezd-1634607/