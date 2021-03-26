«Даллас» прервал серию из пяти поражений в матчах с «Тампой»

«Даллас» обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Старз» прервали серию из пяти поражений подряд в матчах против «Лайтнинг». В последний раз «Даллас» обыгрывал «Тампу» 27 сентября 2020 года (3:2 ОТ) в пятом матче финала Кубка Стэнли.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Голы: Гурд — 13 (Фут, Палат), 22:46 — 0:1. Киллорн — 10 (Сергачев, Чирелли), 25:58 — 0:2. Хейсканен — 4 (Комо), 30:54 — 1:2. Павелски — 15 (бол., Хинтц, Клингберг), 38:40 — 2:2. Робертсон — 5 (Павелски, Хинтц), 39:44 — 3:2. Палат — 12 (Гурд, Рутта), 55:10 — 3:3. Хинтц — 10 (Робертсон, Павелски), 58:39 — 4:3.

Вратари: Эттингер — Василевский (58:56).

Штраф: 5 — 11.

Броски: 41 (11+21+9) — 27 (4+14+9).

Наши: Гурьянов (15.39/2/0) — Сергачев (26.12/3/0).

26 марта. Даллас. American Airlines Center.