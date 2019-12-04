«Даллас» проиграл «Виннипегу», Худобин пропустил 5 шайб

«Даллас» на выезде уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). Для «Старз» это четвертое подряд поражение.

Российский вратарь проигравшей команды Антон Худобин отразил 25 из 30 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Даллас» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы: Элерс — 13 (Пионк, Сбиса), 7:45 — 1:0. Коннор — 11 (Моррисси, Пулман), 27:56 — 2:0. Моррисси — 3 (Элерс, Уилер), 31:12 — 3:0. Хейсканен — 7 (Секера, Янмарк), 37:59 — 3:1. Лайне — 8 (Шайфли, Коннор), 39:29 — 4:1. Шайфли — 10 (Лайне, Коннор), 53:59 — 5:1.

Вратари: Хеллебайк — Худобин.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 30 (8+13+9) — 28 (3+11+14).

Наши: — - Гурьянов (15.52/2/-1), Радулов (14.03/3/-1).

4 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.

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