«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Даллас» со счетом 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Колорадо» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Даллас» с 23 очками — на третьей строчке.

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