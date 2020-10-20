Дадонов считает, что в «Оттаве» ему будет полегче в бытовом плане

Российский нападающий Евгений Дадонов отметил, что после перехода из «Флориды» в «Оттаву» ему будет легче в бытовом плане. Также он отметил, что уже вернулся из России в Северную Америку.

— В бытовом плане, возможно, будет полегче, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Дадонова. — Есть с кем на русском языке пообщаться, есть с кем на выезде больше времени вместе провести. Но это не было определяющим фактором в переговорах. Легче в том смысле, что я мог спокойно позвонить Зайцеву и Анисимову, и они мне рассказали все об «Оттаве». То есть перед подписанием контракта я узнал ситуацию с двух сторон. Я всех послушал, сделал выводы. И это помогло мне определиться с командой.