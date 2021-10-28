Дадонов прокомментировал победную шайбу в ворота «Далласа» в овертайме

Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов прокомментировал свою победную шайбу в матче с «Далласом» (3:2 ОТ).

«Этот гол принадлежит Руа, он отдал мне отличный пас, а я просто остановился перед воротами и нанес бросок. Николя — отличный парень и партнер по звену, упорно работает, слушает, идет на контакт. Рядом с ним все просто. Самое главное — победа. Я не думаю о голах и очках, победа и результат команды для меня — самое важное», — приводит пресс-служба «Вегаса» слова Дадонова.

? Dadonov: I just stopped in front of the net and shot. pic.twitter.com/WH4e3ncvRK — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 28, 2021

Благодаря своему голу в овертайме Дадонов был признан второй звездой матча с «Далласом».