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Дадонов прокомментировал победную шайбу в ворота «Далласа» в овертайме

08:26
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Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов прокомментировал свою победную шайбу в матче с «Далласом» (3:2 ОТ).

«Этот гол принадлежит Руа, он отдал мне отличный пас, а я просто остановился перед воротами и нанес бросок. Николя — отличный парень и партнер по звену, упорно работает, слушает, идет на контакт. Рядом с ним все просто. Самое главное — победа. Я не думаю о голах и очках, победа и результат команды для меня — самое важное», — приводит пресс-служба «Вегаса» слова Дадонова.

Благодаря своему голу в овертайме Дадонов был признан второй звездой матча с «Далласом».

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Иван Торопцев все материалы автора
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