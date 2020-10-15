Дадонов подписал трехлетний контракт на 15 миллионов долларов с «Оттавой»
21:14
Российский нападающий Евгений Дадонов подписал трехлетний контракт на 15 миллионов долларов с «Оттавой», сообщает пресс-служба «Сенаторз».
За первый год 31-летний Дадонов заработает 3,5 миллиона, второй — 5, третий — 6,5.
В минувшем сезоне Дадонов провел 69 матчей за «Флориду» и набрал 47 (25+22) очков.
News Release: The #Sens have signed forward Evgenii Dadonov to a three-year contract: https://t.co/kKCY09TMYA pic.twitter.com/a7FNF3fE22— Ottawa Senators (@Senators) October 15, 2020