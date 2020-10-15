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Дадонов подписал трехлетний контракт на 15 миллионов долларов с «Оттавой»

21:14
Евгений Дадонов. Фото AFP
Евгений Дадонов. Фото AFP
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Российский нападающий Евгений Дадонов подписал трехлетний контракт на 15 миллионов долларов с «Оттавой», сообщает пресс-служба «Сенаторз».

За первый год 31-летний Дадонов заработает 3,5 миллиона, второй — 5, третий — 6,5.

В минувшем сезоне Дадонов провел 69 матчей за «Флориду» и набрал 47 (25+22) очков.

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