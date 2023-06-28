Генменеджер «Далласа»: «Переподписание Дадонова было одним из наших приоритетов»

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл прокомментировал подписание нового контракта с российским нападающим Евгением Дадоновым.

«Переподписание Евгения было одним из наших приоритетов. Он был ключевым игроком для нас на протяжении всей карьеры, и он продемонстрировал высокий уровень во время плей-офф. Мы рады заключить сделку, которая устроит обе стороны», — приводит пресс-служба клуба слова Нилла.

34-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение сна 4,5 миллиона долларов.