Дадонов не смог доиграть третий матч «Далласа» с «Вегасом» из-за травмы

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов не смог доиграть третий матч полуфинала Кубка Стэнли против «Вегаса» (0:4) из-за травмы.

В первом периоде россиянин столкнулся со своим одноклубником Роопе Хинтцем в зоне соперника. После этого Дадонов покинул площадку и отправился в подтрибунное помещение. Форвард не смог вернуться на лед, его участие в четвертой игре серии под вопросом.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Дадонов набрал 10 (4+6) очков в 16 матчах.

Счет в серии «Даллас» — «Вегас» — 0-3. Четвертый матч состоится 26 мая. В случае победы в нем «Вегас» выйдет в финал Кубка Стэнли.