Барбашев признан второй звездой матча «Даллас» — «Вегас»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Даллас» — «Бостон» (0:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой стал российский нападающий Иван Барбашев. Он отметился голом и двумя голевыми передачами.

Замкнул тройку защитник Алекс Пьеранджело. Первой звездой стал голкипер Адин Хилл, отразивший все 29 бросков.