Чудовищная ошибка вратаря «Бостона». В день игры клуб покинул Раск

Вратарь «Бостона» Ярослав Галак допустил грубую ошибку в третьем матче плей-офф НХЛ против «Каролины». Голкипер выбрасывал шайбу из-за ворот и выложил ее на клюшку Нино Нидеррайтеру.

Несмотря на этот ляп, «Брюинз» ведут в счете — 2:1.

В день игры расположение «Бостона» по семейным причинам покинул Туукка Раск, который защищал ворота в первых двух играх.