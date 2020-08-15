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Чудовищная ошибка вратаря «Бостона». В день игры клуб покинул Раск

21:52

Вратарь «Бостона» Ярослав Галак допустил грубую ошибку в третьем матче плей-офф НХЛ против «Каролины». Голкипер выбрасывал шайбу из-за ворот и выложил ее на клюшку Нино Нидеррайтеру.

Несмотря на этот ляп, «Брюинз» ведут в счете — 2:1.

В день игры расположение «Бостона» по семейным причинам покинул Туукка Раск, который защищал ворота в первых двух играх.

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