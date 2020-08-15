Чудовищная ошибка вратаря «Бостона». В день игры клуб покинул Раск
21:52
Вратарь «Бостона» Ярослав Галак допустил грубую ошибку в третьем матче плей-офф НХЛ против «Каролины». Голкипер выбрасывал шайбу из-за ворот и выложил ее на клюшку Нино Нидеррайтеру.
Несмотря на этот ляп, «Брюинз» ведут в счете — 2:1.
В день игры расположение «Бостона» по семейным причинам покинул Туукка Раск, который защищал ворота в первых двух играх.
OH BOY— Here's Your Replay ?? (@TheReplayGuy) August 15, 2020
? Nino Neiderreiter
2-1 #NHLBruins pic.twitter.com/5seQFQMVP2
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