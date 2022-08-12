«Чикаго» продлил контракты с двумя хоккеистами

«Чикаго» 12 августа продлил контракты с двумя хоккеистами, сообщает сайт клуба.

Однолетние соглашения были заключены с 25-летним защитником Калебом Джонсом и форвардом Филиппом Курашевым.

Кэпхит контракта Джонса составе 1,36 миллиона долларов, Курашева — 750 тысяч. Кроме того, контракт нападающего носит односторонний характер.

В прошлом сезоне Джонс набрал 15 (5+10) очков в 51 матче. На счету Курашева 21 (6+15) очко в 67 встречах.