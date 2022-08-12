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Сегодня, 20:35

Гашек заявил, что уедет в США, если ситуация в Европе станет опасной

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Доминик Гашек.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Олимпийский чемпион, знаменитый чешский голкипер Доминик Гашек сообщил, что может переехать жить из Чехии в США.

«Если что-то случится в Европе — а мы знаем, какая ситуация на Украине. И если я почувствую себя в опасности, мне есть куда переехать. Баффало — это место, куда я всегда могу вернуться. Это мой второй дом», — приводит слова Гашека RT со ссылкой на пресс-службу Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист был признан лучшим игроком в истории клуба из Баффало, вместе с которым он шесть раз становился обладателем «Везина Трофи».

Ранее Гашек предложил не пускать российских хоккеистов на выставочные матчи в Чехии. Позже он призвал применить санкции к чешским хоккеистам, которые поедут играть в Россию.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1036496-gashek-nhl-hokkei?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Доминик Гашек
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