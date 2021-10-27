«Чикаго» поместил Тэйвза в ковид-протокол
08:37
«Чикаго» поместил нападающего Джонатана Тэйвза в ковид-протокол, сообщает официальный сайт НХЛ.
33-летний канадец будет находиться на карантине. В нынешнем сезоне он провел за «Блэкхокс» 6 матчей и отдал 2 результативных передачи.
Помимо Тэйвза, в ковид-протоколе «Чикаго» находятся Патрик Кейн, Джуджхара Хаиру, Райли Стиллмэн и Хенрик Бергстрем.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/toews-popal-v-covid-protokol/c-327269198
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