«Чикаго» поместил Тэйвза в ковид-протокол

«Чикаго» поместил нападающего Джонатана Тэйвза в ковид-протокол, сообщает официальный сайт НХЛ.

33-летний канадец будет находиться на карантине. В нынешнем сезоне он провел за «Блэкхокс» 6 матчей и отдал 2 результативных передачи.

Помимо Тэйвза, в ковид-протоколе «Чикаго» находятся Патрик Кейн, Джуджхара Хаиру, Райли Стиллмэн и Хенрик Бергстрем.