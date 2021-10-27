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НХЛ оштрафовала «Чикаго» на 2 миллиона долларов за неправильное рассмотрение дела о насилии в 2010 году

НХЛ оштрафовала «Чикаго» на 2 млн долларов за неправильное рассмотрение дела о сексуальном насилии в клубе
09:02
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НХЛ оштрафовала «Чикаго» на 2 миллиона долларов за то, что в клубе неправильно разобрались с делом о сексуальных домогательствах в 2010 году, сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

В мае 2021 года экс-игрок «Чикаго» подал иск против клуба.

Инцидент произошел 11 лет назад с одним из тренеров команды. Специалист Брэд Олдрич, работавший в клубе видеотренером, включил порно и начал мастурбировать перед игроком «Чикаго» без его согласия.

Тренер также писал угрозы хоккеисту и настаивал на том, что он должен вступить с ним в половую связь. Хоккеист сообщил обо всем главному тренеру команды. Однако тот заявил, что спортсмен сам виноват в случившемся. Кроме того, этот же сотрудник совершал сексуальное насилие и в адрес другого игрока.

Сообщалось, что по итогам данного расследования клуб покинул генеральный менеджер Стэн Боумэн.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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