«Чикаго» отстранил Кроуфорда до января 2020 года. Тренер принес извинения

«Чикаго» выступил с заявлением по поводу отстранения помощника главного тренера Марка Кроуфорда от работы из-за обвинений в физическом воздействии на игроков. Специалист принес извинения.

«Мы не оправдываем его прежнее поведение. Марк активно посещал консультации, чтобы стать лучшим человеком и тренером. Мы узнали, что он начал консультироваться в 2010 году, с тех пор продолжает терапию на регулярной основе. Мы считаем, что Марк извлек уроки из своих прошлых действий и в течение последнего десятилетия стремился к самореализации и личностному и профессиональному развитию. Во время его работы в «Чикаго» не было никаких инцидентов.

Мы определили, что Марк будет отстранен от деятельности с командой до 2 января 2020 года, после чего вернется к обязанностям помощника тренера. Кроме того, он продолжит свои консультации. У нас больше не будет комментариев", — сказано в заявлении «Чикаго».

— Спасибо за возможность поделиться своими мыслями, — отметил Кроуфорд. — В последнее время появились обвинения насчет моего поведения в начале тренерской карьеры. Шон Эйвери, Гарольд Друкен, Патрик О'Салливан и Брент Сопел выступали публично, глубоко сожалею, что причинил им боль. Я приношу свои искренние извинения за свое поведение в прошлом.

Я пришел на тренерскую работу, чтобы помогать людям, и мысль о том, что мои действия каким-то образом причинили вред хотя бы одному игроку, наполняет меня огромным сожалением и разочарованием в себе. Я использовал неприемлемый язык и поведение по отношению к игрокам в надежде мотивировать их, а иногда заходил слишком далеко. Поскольку глубоко сожалею о своем поведении, я упорно работал в течение последнего десятилетия, чтобы стать лучше.

Я искренне хочу помочь сделать нашу игру лучше для всех. Хочу призвать всех, кто, возможно, пострадал от меня, протянуть руку помощи, чтобы мы могли продолжить этот диалог. Сейчас в хоккее происходит важная дискуссия.