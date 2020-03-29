Чибисов не планирует возвращаться в КХЛ

Нападающий «Виннипега» Андрей Чибисов заявил, что планирует продолжить карьеру в Северной Америке. Ранее появлялись слухи о том, что игрок договорился о подписании контракта с «Металлургом».

— Предложения будем рассматривать только по окончании сезона, — цитирует Чибисова «Бизнес Online». — В приоритете — остаться в НХЛ.

В нынешнем сезоне 26-летний Чибисов дебютировал в НХЛ, сыграв два матча в регулярном чемпионате. Прошлым летом он подписал с «Виннипегом» однолетний контракт.