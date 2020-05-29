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«Четвертый Кубок Стэнли Женя может взять только здесь». Кастерова рассказала, почему Малкин остался в «Питтсбурге»

22:26
Евгений Малкин. Фото НХЛ.
Евгений Малкин. Фото НХЛ.
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Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказала о карьере своего мужа.

— Женя провел в Питтсбурге много лет и все здесь знает. Они с Кросби — два номера один. Они вместе выиграли три Кубка. Кросби — гигант в хоккее, он невероятно талантлив. Я не хотела бы переезжать даже в самый прекрасный город. Мне кажется, четвертый Кубок Стэнли Женя может взять только здесь. (Игорь Рабинер)

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=VNhJ9dgbDMI

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