«Четвертый Кубок Стэнли Женя может взять только здесь». Кастерова рассказала, почему Малкин остался в «Питтсбурге»

Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказала о карьере своего мужа.

— Женя провел в Питтсбурге много лет и все здесь знает. Они с Кросби — два номера один. Они вместе выиграли три Кубка. Кросби — гигант в хоккее, он невероятно талантлив. Я не хотела бы переезжать даже в самый прекрасный город. Мне кажется, четвертый Кубок Стэнли Женя может взять только здесь. (Игорь Рабинер)