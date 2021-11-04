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Допинг Скандалы

«Этого не может быть». Бывший врач сборной России по хоккею отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе Ничушкина

Бывший врач сборной России по хоккею отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе Ничушкина
21:00
Валерий Ничушкин. Фото Instagram
Валерий Ничушкин. Фото Instagram
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Врач сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 Валерий Конов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной дисквалификации российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина за употребление тестостерона.

«Мне ничего об этом неизвестно. Этого не может быть. Вы читали интервью Родченкова? Это бред», — сказал Конов «СЭ».

Ранее появилась информация, что 26-летнему хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация за употребление тестостерона. По данным «СЭ», пробу, в которой обнаружили тестостерон, брали допинг-офицеры ИИХФ, предположительно, на юниорском чемпионате мира в Сочи, а не РУСАДА.

В текущем сезоне Ничушкин провел 1 матч за «Колорадо» и набрал 1 (0+1) очко.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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