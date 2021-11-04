«Вегас, детка». Айкел отреагировал на обмен в «Голден Найтс»

Форвард «Вегаса» Джек Айкел отреагировал на обмен в «Голден Найтс» из «Баффало».

«Вегас, детка, Вегас!» — написал Айкел в Twitter.

4 ноября «Баффало» совершил обмен с «Вегасом»: взамен на 25-летнего американца «Сэйбрз» получат форвардов Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.

В текущем сезоне Айкел не провел ни одного матча в НХЛ. Игрок пропустил в минувшем сезоне 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника.