«Вегас, детка». Айкел отреагировал на обмен в «Голден Найтс»
20:47
Форвард «Вегаса» Джек Айкел отреагировал на обмен в «Голден Найтс» из «Баффало».
«Вегас, детка, Вегас!» — написал Айкел в Twitter.
VEGAS BABY, VEGAS pic.twitter.com/s996GU5Jpk— Jack Eichel (@jackeichel) November 4, 2021
4 ноября «Баффало» совершил обмен с «Вегасом»: взамен на 25-летнего американца «Сэйбрз» получат форвардов Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.
В текущем сезоне Айкел не провел ни одного матча в НХЛ. Игрок пропустил в минувшем сезоне 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника.
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