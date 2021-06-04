Бывший тренер сборной Швеции может возглавить «Баффало»
18:12
Бывший тренер сборной Швеции Рикард Гренборг может возглавить «Баффало». Он уже провел собеседование с руководством клуба, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.
Последние три сезона 52-летний Гренборг работает в Швейцарии, где тренирует местный «Цюрих».
«Баффало» по итогам сезона-2020/21 показал худший результат в регулярном чемпионате. По ходу регулярки со своего поста был уволен главный тренер Ральф Крюгер.
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