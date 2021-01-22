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Бывший одноклубник - о Ковальчуке: «Теоретически шансы вернуться в НХЛ у него есть»

22:55
Илья Ковальчук. Фото nhl.com
Илья Ковальчук. Фото nhl.com
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Бывший защитник клубов НХЛ Алексей Житник, игравший в «Атланте» с Ильей Ковальчуком, оценил перспективы нападающего в «Авангарде».

— Теоретически шансы вернуться в НХЛ есть. Взять того же Джо Торнтона, который подписался в «Торонто» в 41 год. Здено Хара все еще пользуется спросом. Понятно, что деньги они получают небольшие, но все же. Зависит от желания самого игрока и менеджмента заинтересованной команды. Здесь все должно сойтись. Ковальчук держит себя в очень хорошей физической форме. Понятно, что становиться лучше уже практически невозможно, но на определенном уровне можно себя поддерживать. (Андрей Жданюк)

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