Бывший одноклубник - о Ковальчуке: «Теоретически шансы вернуться в НХЛ у него есть»

Бывший защитник клубов НХЛ Алексей Житник, игравший в «Атланте» с Ильей Ковальчуком, оценил перспективы нападающего в «Авангарде».

— Теоретически шансы вернуться в НХЛ есть. Взять того же Джо Торнтона, который подписался в «Торонто» в 41 год. Здено Хара все еще пользуется спросом. Понятно, что деньги они получают небольшие, но все же. Зависит от желания самого игрока и менеджмента заинтересованной команды. Здесь все должно сойтись. Ковальчук держит себя в очень хорошей физической форме. Понятно, что становиться лучше уже практически невозможно, но на определенном уровне можно себя поддерживать. (Андрей Жданюк)