Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:02

Бывший нападающий «Трактора» Седлак покинул расположение «Филадельфии». Клуб НХЛ расторгнет с ним контракт

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий Лукаш Седлак покинул расположение «Филадельфии», сообщает журналист Чарли О'Коннор.

Главный тренер «Летчиков» Джон Торторелла заявил, что чешский хоккеист вернулся на родину.

В ближайшее время «Филадельфия» выставит игрока на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

В нынешнем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате 27 матчей и набрал 8 (3+5) очков.

Летом бывший нападающий «Трактора» подписал на год контракт с «Колорадо». Но «Эвеланш» выставили игрока на драфт отказов, где права на него забрала «Филадельфия».

В прошедшем сезоне Седлак набрал 43 (18+25) очка в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 10 играх.

Лукаш Седлак
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
1
0
Читайте также
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам ОПК и энергетики
Качиньский разработал план по возвращению Польше земель Западной Украины
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент КХЛ Морозов верит, что Овечкин обойдет Гретцки по голам в НХЛ

НХЛ: «Вашингтон» — «Торонто», «Монреаль» — «Тампа-Бэй» и другие матчи 17 и 18 декабря
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 30 21 9 44
2 Каролина 29 17 12 40
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 31 16 15 37
5 Айлендерс 31 17 14 35
6 Вашингтон 32 15 17 34
7 Филадельфия 31 10 21 27
8 Коламбус 29 10 19 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 23 6 48
2 Торонто 31 19 12 44
3 Тампа-Бэй 29 19 10 39
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 31 14 17 32
6 Баффало 30 14 16 30
7 Монреаль 30 14 16 30
8 Оттава 29 13 16 28
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 18 13 41
2 Виннипег 29 19 10 39
3 Миннесота 30 17 13 36
4 Колорадо 28 15 13 32
5 Сент-Луис 31 15 16 31
6 Нэшвилл 28 12 16 28
7 Аризона 28 10 18 24
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 22 10 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 31 17 14 35
5 Калгари 31 13 18 32
6 Ванкувер 29 13 16 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 31 8 23 19
Результаты / календарь
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
17.12 04:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 1
17.12 05:00
Калгари – Сент-Луис
 2 : 5
17.12 05:30
Аризона – Айлендерс
5 : 4
17.12 21:00
Бостон – Коламбус
 - : -
17.12 21:00
Детройт – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 31 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 31 52
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 46
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 31 27
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 24
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 31 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 21 1.83
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 13 2.01
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости