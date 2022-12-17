Бывший нападающий «Трактора» Седлак покинул расположение «Филадельфии». Клуб НХЛ расторгнет с ним контракт

Нападающий Лукаш Седлак покинул расположение «Филадельфии», сообщает журналист Чарли О'Коннор.

Главный тренер «Летчиков» Джон Торторелла заявил, что чешский хоккеист вернулся на родину.

В ближайшее время «Филадельфия» выставит игрока на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

В нынешнем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате 27 матчей и набрал 8 (3+5) очков.

Летом бывший нападающий «Трактора» подписал на год контракт с «Колорадо». Но «Эвеланш» выставили игрока на драфт отказов, где права на него забрала «Филадельфия».

В прошедшем сезоне Седлак набрал 43 (18+25) очка в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 10 играх.