Буре рад, что его рекорд в «Ванкувере» побил российский нападающий Кузьменко
Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре отреагировал на то, что нападающий Андрей Кузьменко побил его рекорд по количеству заброшенных шайб в дебютном сезоне за «Ванкувер».
«Рекорды ставят для того, чтобы их бить. Приятно, что мое достижение продержалось больше 30 лет, и вдвойне приятно, что его побил наш русский парень, — сказал Буре. — Андрей Кузьменко — очень хороший нападающий, у него есть все качества, которыми славится наша хоккейная школа: скорость, блестящая обводка, маневренность, хороший бросок, чувство гола. На протяжении нескольких сезонов Кузьменко был одним из сильнейших нападающих в Континентальной хоккейной лиге, поэтому совсем неудивительно, что в НХЛ он стал одним из самых ярких игроков сезона. Желаю Андрею удачи, пусть добивается побед во всех клубных и международных соревнованиях, прославляет российский хоккей».
24 марта Кузьменко побил рекорд Буре по количеству шайб за «Ванкувер» в дебютном сезоне НХЛ, забросив свою 35-ю шайбу в матче против «Сан-Хосе» (7:2). Буре забил 34 гола за «Кэнакс» в сезоне-1991/92.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|73
|47
|26
|103
|2
|Нью-Джерси
|74
|46
|28
|100
|3
|Рейнджерс
|74
|44
|30
|98
|4
|Айлендерс
|76
|39
|37
|87
|5
|Питтсбург
|74
|36
|38
|82
|6
|Вашингтон
|75
|34
|41
|77
|7
|Филадельфия
|73
|29
|44
|70
|8
|Коламбус
|73
|23
|50
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|74
|57
|17
|119
|2
|Торонто
|74
|44
|30
|98
|3
|Тампа-Бэй
|75
|43
|32
|92
|4
|Флорида
|75
|37
|38
|81
|5
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|6
|Оттава
|74
|36
|38
|77
|7
|Детройт
|73
|32
|41
|73
|8
|Монреаль
|75
|30
|45
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|75
|44
|31
|97
|2
|Колорадо
|74
|44
|30
|94
|3
|Даллас
|74
|40
|34
|94
|4
|Виннипег
|75
|41
|34
|85
|5
|Нэшвилл
|73
|37
|36
|82
|6
|Сент-Луис
|74
|34
|40
|74
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|74
|24
|50
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|74
|46
|28
|98
|2
|Лос-Анджелес
|74
|43
|31
|96
|3
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|95
|4
|Сиэтл
|73
|40
|33
|88
|5
|Калгари
|75
|34
|41
|83
|6
|Ванкувер
|74
|34
|40
|74
|7
|Анахайм
|74
|23
|51
|56
|8
|Сан-Хосе
|74
|20
|54
|55
|30.03
|02:30
|
Торонто – Флорида
|2 : 3 ОТ
|30.03
|02:30
|
Вашингтон – Айлендерс
|1 : 2 Б
|30.03
|05:00
|
Колорадо – Миннесота
|2 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|143
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|75
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|74
|52
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|74
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|45
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21