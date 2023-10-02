Буре примет участие в конгрессе ИИХФ удаленно

Представители России, в том числе и член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Павел Буре, в очередной раз смогут принять участие в предстоящем полугодовом конгрессе организации в режиме онлайн.

«Российские представители не смогут лично присутствовать на конгрессе и могут участвовать в нем в режиме онлайн», — приводит заявление ФХР ТАСС.

Конгресс пройдет с 5 по 7 октября в Португалии.

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.