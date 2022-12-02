Бучневич забросил 7-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 12-й минуте встречи российский нападающий Павел Бучневич реализовал большинство «Блюз». Для него эта шайба стала седьмой в текущем сезоне.