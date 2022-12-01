Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал погоню российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Сейчас Ови занимает третье место. Он работает. Он действительно сильный парень, и он в хорошей форме. Я думаю, что он продолжит наступать [на рекорд Гретцки], оставаясь здоровым», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

Всего за карьеру 37-летний россиянин забросил 793 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди — Горди Хоу (801) и Гретцки (894).