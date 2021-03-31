Бриндамор рассчитывает продлить контракт с «Каролиной»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор признался, что надеется продлить контракт. Однако сейчас специалист все внимание уделяет нынешнему сезону.

«Я бы хотел решить этот вопрос, чтобы знать, что буду работать здесь и дальше. Но это зависит не от меня, если честно. Мне нравится команда, нравится работа. Я все внимание уделяю текущему моменту, у меня нет никаких планов на перспективу в отношении работы. И я не считаю это проблемой. Мой приоритет сейчас — работа с командой в данный момент», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бриндамора.

Напомним, Бриндамор стал тренером «Харрикейнз» 8 мая 2018 года, заменив на этом посту Билла Питерса.