«Моя мечта сбылась». Кузнецов — о подписании контракта с «Калгари»
03:18
Российский защитник Ян Кузнецов признался, что рад подписанию контракта с «Калгари». «Флэймз» заключил трехлетний контракт новичка с игроком.
«Моя мечта сбылась. По результатам собеседований и последующих контактов я надеялся, что меня выберет именно «Калгари». Поэтому я очень горжусь, что стал игроком этого клуба», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кузнецова.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/flames-podpisali-yana-kuznetsova/c-323088320
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