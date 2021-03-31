Российский защитник Ян Кузнецов признался, что рад подписанию контракта с «Калгари». «Флэймз» заключил трехлетний контракт новичка с игроком.

«Моя мечта сбылась. По результатам собеседований и последующих контактов я надеялся, что меня выберет именно «Калгари». Поэтому я очень горжусь, что стал игроком этого клуба», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кузнецова.