Брэйден Пойнт: «Василевский сделал несколько классных сейвов»

Нападающий «Тампа-Бэй» Брэйден Пойнт отметил игру вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 ОТ).

— Важная победа. Сейчас для нас невероятно важны очки, — цитирует официальный сайт НХЛ Пойнта. — Нынешнее положение — не то, чего мы хотим. Мы смогли преодолеть определенные трудности, Василевский сделал несколько классных сейвов, а Тони (Чирелли) провел отличную игру.