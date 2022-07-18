Брент Бернс инициировал свой обмен из «Сан-Хосе» в «Каролины»

Защитник Брент Бернс выступил инициатором своего обмена в «Каролину», сообщает The Athletic.

Хоккеист провел встречу с новым генеральным менеджером клуба Майком Гриром. После этого Бернс посчитал, что его не устраивает вектор развития команды и он хочет сменить клуб.

В итоге Брент Бернс и нападающий Лэйн Педерсон отправились в «Харрикейнз», а в обратном направлении проследовали голкипер Эту Макиниеми, форвард Стивен Лоренц и условный пик драфта в 2023 году.

Кроме того, «Шаркс» оставили у себя 33 процента от 8-миллионного контракта Бернса.

В прошедшем сезоне 37-летний Бернс набрал 55 (10+45) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте полезности «-16».