Бывший капитан сборной Словакии Секера завершил карьеру

Бывший капитан сборной Словакии Андрей Секера завершил карьеру, сообщает TSN.

36-летний словак провел большую часть карьеры в НХЛ. В Северной Америке он выступал за «Баффало», «Каролину», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Даллас».

Всего в лиге защитник провел 842 матча, в которых набрал 253 (51+202) очка.

В составе сборной Словакии он становился серебряным призером чемпионата мира.