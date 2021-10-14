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Брэди Ткачак подписал 7-летний контракт с «Оттавой» на 57,5 миллиона долларов

14 октября, 18:50
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«Оттава» заключила новый контракт с нападающим Брэди Ткачаком. Новое соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на семь лет, сообщает сайт клуба.

Общая сумма сделки — 57,5 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 8,214 миллиона долларов.

У Ткачака этим летом завершился срок действия контракта новичка. За три сезона в НХЛ он провел 198 матчей, в которых набрал 125 (60+65) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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