Брэди Ткачак подписал 7-летний контракт с «Оттавой» на 57,5 миллиона долларов

«Оттава» заключила новый контракт с нападающим Брэди Ткачаком. Новое соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на семь лет, сообщает сайт клуба.

Full breakdown is in the release, NMC when Tkachuk is eligible...years 5-7. Good day for player and team https://t.co/4uGEiXOI8V — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) October 14, 2021

Общая сумма сделки — 57,5 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 8,214 миллиона долларов.

У Ткачака этим летом завершился срок действия контракта новичка. За три сезона в НХЛ он провел 198 матчей, в которых набрал 125 (60+65) очков.