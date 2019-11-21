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Брауэр стал игроком «Сент-Луиса»

04:37
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«Сент-Луис» объявил о подписании контракта с нападающим Троем Брауэром. Двустороннее соглашение на 750 тысяч долларов рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне Брауэр выступал за «Флориду», набрав 21 (12+9) очко в 75 матчах.

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