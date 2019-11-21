Брауэр стал игроком «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» объявил о подписании контракта с нападающим Троем Брауэром. Двустороннее соглашение на 750 тысяч долларов рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне Брауэр выступал за «Флориду», набрав 21 (12+9) очко в 75 матчах.

BANG! Troy Brouwer is back and has agreed to a one-year deal. https://t.co/6MpjsNxHhY #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) November 21, 2019

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