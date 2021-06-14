«Бостон» заключил контракт с нападающим сборной Швеции

«Бостон» заключил контракт с нападающим Йеспером Фреденом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

26-летний Фреден не был задрафтован ни одним клубом НХЛ. Всю свою карьеру он провел в Швеции.

На чемпионат мира в Латвии Фреден провел 5 матчей за сборную Швеции и набрал 4 (3+1) очка.