«Вегас» по буллитам обыграл на выезде «Бостон», у Мироманова «-1»
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон» со счетом 3:4.
Победный буллит забросил Рейли Смит, российский защитник «Голден Найтс» Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности «-1».
После этого матча «Вегас» с 39 очками занимает первое место в Западной конференции, «Бостон» с 41 очком — на первой строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Вегас» — 3:4 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Коттер — 3 (Карлссон, Теодор), 1:36 — 0:1. Маршессо — 10, 5:04 — 0:2. Коттер — 4 (Стоун, Теодор), 20:51 — 0:3. Маршан — 8 (Бержерон, Карло), 33:46 — 1:3. Пастрняк — 17 (Макэвой, Линдхольм), 39:35 — 2:3. Холл — 9 (бол., Маршан), 43:08 — 3:3.
Победный буллит: Смит.
Вратари: Суэймен — Томпсон.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 43 (8+15+14+6) — 24 (8+6+9+1).
Наши: — - Мироманов (15.39/0/-1).
6 декабря. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|26
|16
|10
|32
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|26
|10
|16
|24
|7
|Филадельфия
|26
|9
|17
|23
|8
|Коламбус
|23
|8
|15
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|20
|4
|41
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Детройт
|24
|12
|12
|29
|5
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Баффало
|25
|11
|14
|23
|8
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|25
|14
|11
|33
|2
|Виннипег
|23
|15
|8
|31
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|22
|7
|Аризона
|22
|7
|15
|18
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|25
|14
|11
|28
|5
|Калгари
|24
|11
|13
|25
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|26
|6
|20
|15
|6.12
|03:00
|
Бостон – Вегас
|3 : 4 Б
|6.12
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|6 : 4
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|04:30
|
Эдмонтон – Вашингтон
|- : -
|6.12
|05:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
|6.12
|06:30
|
Ванкувер – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|47
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|25
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|21
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12