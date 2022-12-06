«Вегас» по буллитам обыграл на выезде «Бостон», у Мироманова «-1»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон» со счетом 3:4.

Победный буллит забросил Рейли Смит, российский защитник «Голден Найтс» Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Вегас» с 39 очками занимает первое место в Западной конференции, «Бостон» с 41 очком — на первой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вегас» — 3:4 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Коттер — 3 (Карлссон, Теодор), 1:36 — 0:1. Маршессо — 10, 5:04 — 0:2. Коттер — 4 (Стоун, Теодор), 20:51 — 0:3. Маршан — 8 (Бержерон, Карло), 33:46 — 1:3. Пастрняк — 17 (Макэвой, Линдхольм), 39:35 — 2:3. Холл — 9 (бол., Маршан), 43:08 — 3:3.

Победный буллит: Смит.

Вратари: Суэймен — Томпсон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 43 (8+15+14+6) — 24 (8+6+9+1).

Наши: — - Мироманов (15.39/0/-1).

6 декабря. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.